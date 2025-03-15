Gerçek Sandığımız Bal Sahte Çıktı! İşte O Ünlü Marka…

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını koruma amacıyla yaptığı denetimlerin sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.
Son güncellenen taklit ve tağşiş listesi, tüketicileri şaşkına çevirdi.
Bakanlık, yaygın olarak satılan ünlü bal markasının standartlara uygun olmadığını duyurdu.
BAL SATIN ALIRKEN DİKKAT
Bakanlık tarafından 11 Mart’ta yayımlanan listede, GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE firmasına ait çiçek balı ve petekli balda hile tespit edildi.
Ürünlerde doğal bal dışında ek maddeler bulunduğu ve tüketici sağlığını tehdit ettiği belirtildi.
HİLELİ BAL NASIL ANLAŞILIR?
Uzmanlar, sahte balı anlamanın bazı basit yolları olduğunu belirtiyor:
Balın kıvamı aşırı sıvıysa dikkat! Gerçek bal daha yoğun olur.
Şekerlenme her zaman doğal değildir. Tağşişli ballarda yapay tatlandırıcılar kullanılabilir.
Renk ve koku farklılığına dikkat! Hakiki balın aroması yoğun ve doğaldır.