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Gerçek Sandığımız Bal Sahte Çıktı! İşte O Ünlü Marka…

Gerçek Sandığımız Bal Sahte Çıktı! İşte O Ünlü Marka… Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünleri listesini güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Son güncellemeyle birlikte, ünlü bal markasında hile tespit edildi.