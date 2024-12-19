Geri dönen Suriyelilere rekor ödeme: Kişi başına 27 bin Euro veriliyor

Haber Merkezi

Suriye’de Esad rejiminin ardından ülkesine dönen Suriyeli mülteciler özelinde başlatılan gönüllü dönüş programı kapsamında o ülkeden şaşırtan bir adım geldi.

Birçok Avrupa ülkesine yerleşen Suriyeli mülteciler için Danimarka’da başlatılan uygulama kapsamında geri dönüş için kişi başına ödeme yapılıyor.

Almanya, Suriyelilerin ülkelerine hızla dönüşünü teşvik etmek amacıyla ücretsiz uçak biletinin yanı sıra 1000 euro (yaklaşık 35 bin TL) ödeme yapılması için düğmeye basmıştı. Bu uygulamanın ardından Danimarka kesenin ağzını açarak rekor ödeme tutarıyla ağızları açık bıraktı.

KESENİN AĞZI AÇILDI!

2024 yılında yapılan sayımlar neticesinde Danimarka’da hali hazırda 45 bin Suriyeli göçmen yaşıyor. Danimarka hükümeti, ülkede yaşayan Suriyeli göçmenlerin ülkelerine gönüllü dönüşünü teşvik etmek amacıyla şaşırtıcı bir programa imza attı.

Başlatılan programa göre, Danimarka hükümeti, ülkesine dönecek olan Suriyeli yetişkinler için kişi başı 200.000 Danimarka Kronu (yaklaşık 26.818 Euro), çocuklar için ise 50.000 Kron (yaklaşık 6.700 Euro) ödeme yapacak.