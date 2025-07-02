Geri sayım başladı! 2025 DGS ne zaman? İşte merakla beklenen tarih...

Temmuz ayı içerisinde yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) son günlerde gündemde yer alıyor.
Bilindiği üzere 2025 DGS başvuruları, 21 Mayıs ile 2 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden tamamladı.
Geçtiğimiz haftalarda sona eren DGS başvurularının ardından gözler DGS sınav tarihine çevrildi.
Peki, 2025 DGS sınavı ne zaman? İşte merak edilen o tarih...
2025 DGS ne zaman?
ÖSYM sınav takvimine göre 2025 DGS sınavı 20 Temmuz 2025 Pazar günü düzenlenecek.