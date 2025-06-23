Geri sayım başladı! 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlıyor?

Türk geleneksel sporlarının en köklü etkinliklerinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 664. kez düzenleniyor.

Her yıl Edirne’de büyük bir coşku ve kalabalık eşliğinde gerçekleşen organizasyon, pehlivanları ve güreş severleri bir araya getiriyor.

Üç gün sürecek olan güreşlerde er meydanına çıkacak olan pehlivanlar, Başpehlivan ünvanını kazanmak için kıyasıya rekabet gösterecek.

Güreş severlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği bu tarihi etkinlikte, başpehlivanlık için kıyasıya mücadele yaşanması bekleniyor.

Her yıl binlerce kişinin tribünleri doldurduğu Kırkpınar, UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak da tescillenmiş durumda.

Peki, 664. Kırkpınar Yağlı Güreş müsabakaları ne zaman? İşte detaylar...

Kırkpınar Yağlı Güreş müsabakaları ne zaman?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 4-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Güreşler, Edirne'nin Sarayiçi bölgesinde yapılacak.