Getir değişikliğe gidiyor! Bakın yeni sahipleri kimlermiş... Türkiye’nin en büyük online sipariş kanallarından biri olan Getir el değiştirme kararıyla gündeme geldi. Devir işlemleri için Rekabet Kurumu’na başvuruldu. İşte, Getir’in yeni sahipleri...

Editör: Seda Yeşilyurt

Kovid döneminde hayatlarımıza dahil olan online sipariş kanallarından olan Getir devrediliyor. Devretme kararıyla şaşkına çeviren şirketin yeni sahipleri de şaşırttı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklama sonrası Getir Parekende Lojistik Anonim Şirketi’nin devrolacağı sahipleri Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olan o şirket oldu.

Büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Getir’in geçtiğimiz aylarda aldığı büyük yatırım sonrasında yeniden yapılandırmaya gittiği de biliniyordu.

İŞTE, GETİR’İN YENİ SAHİPLERİ

Getir’in yeni sahipleri, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala Investment Company PJSC olacak.

Şirket, bundan sonra iki ayrı grup olarak faaliyet göstererek, bir grup Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmetlerine odaklanacak, diğer grup ise Getir'in e-ticaret, finans, mobilite ve ABD merkezli FreshDirect gibi uluslararası operasyonlarını yürütecek.