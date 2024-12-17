Gıda sektöründe yeni dönem: O sistem artık zorunlu olacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan gıda denetimlerinin son zamanlarda giderek artmasıyla birlikte 2025 yılında uygulanmaya alınacak olan yeni bir zorunluluğa imza atıldı.

Hali hazırda zincir marketlerde uygulanmaya başlanan karekod uygulamasının yeni yıl ile birlikte zorunlu olarak tüm gıda ürünlerinde uygulanmaya başlayacak.

Vatandaşların kasaya gitmeden ürünler hakkında gerekli tüm bilgilere ulaşım imkanı sunan karekod uygulaması memnuniyetle karşılanırken zorunlu hale getirilmesi gıda güvenliğini sağlamada etkili olacak adımların başında yer alacak.

TAMAMEN ZORUNLU OLACAK!

Zincir marketlerde uygulanmaya başlayan ve vatandaşların memnuniyetini kazanan Karekod uygulamasının 2025 yılında zorunlu olacağını dile getiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanan bu uygulamaya ilave olarak, işletme denetimlerinin takip edildiği Karekod Uygulamasını hayata geçirdik. 2025 yılında bu uygulamayı zorunlu hale getireceğiz" dedi.