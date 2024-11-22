Giden eli boş dönüyor! Döviz büroları o banknotları artık kabul etmiyor…

Haber Merkezi

Son dönemde piyasada sahte dolar hareketliliği giderek yaygınlaşırken bankalardan uyarılar gelmeye başladı. Sahtecilik yapılan o banknotları gerçeğinden ayırt edilmesinin oldukça zor olduğu ifade edilirken çoğu döviz bürosu o banknotlar ile işlem yapmayı durdurdu

Gerçeğinden ayırt edilmesi oldukça zor olan banknotlar para sayma makinelerinden dahi kolaylıkla geçebiliyorken döviz bürolarına giden vatandaşlar elleri boş dönecek.

Bireysel yatırımcıları yakından etkileyen bu sorunun çözümünde nasıl bir yol izleneceği ise henüz bilinmiyor.

GİDEN ELİ BOŞ DÖNÜYOR!

Son günlerde giderek artan sahte dolarlar olayları sonrası uzmanlar vatandaşların tespit etmesinin neredeyse imkânsız olduğunu belirtiyor. Bu nedenle döviz işlemleri sırasında dikkatli olunması ve yalnızca güvenilir yerlerde işlem yapılması öneriliyor.

Sahte dolar paniğinin, İstanbul’da 50 dolarlık, Ankara’da ise 100 dolarlık banknotlarda yoğunlaştığı belirtiliyor. Yalnızca döviz bürolarında değil aynı zamanda bankalarda da benzer durumların yaşandığı, bir bankanın para sayma makinesinin sahte 50 doları gerçek gibi kabul ettiği ifade ediliyor.

Sahte dolarların yaygınlaşmasıyla bazı döviz büroları, özellikle 50 ve 100 dolarlık banknotlarla işlem yapmayı tamamen durdurdu. Döviz bürosu sahipleri, makinelerin güncel yazılımlarında açık bulunduğunu ve bu nedenle sahte paraların tespit edilemediğini belirtiyor.