Gizemli illüzyon: Gizli sincabı bulun...

Zeka bulmacaları çözmek sadece eğlenceli olmakla kalmaz, aynı zamanda odaklanma, hafıza ve problem çözme becerilerinizi de geliştirmeye yardımcı olur.

İster bir resimde gizli bir şeyi bulmak ister zekice bir bilmece çözmek olsun, zeka bulmacaları beyninizi aktif ve meşgul tutmanın harika bir yoludur.

Ayrıca, bulmacayı ilk kimin çözebileceğini görmek için arkadaşlarınızla paylaşmak için de mükemmeldirler!

Bugün, herkesin dilinde olan heyecan verici bir zeka oyunuyla karşınızdayız! Aşağıdaki görselde, ormanda çeşitli güzel kuşlar görüyorsunuz.

Kuşlar öyle bir şekilde sıralanmış ki, bu sahnede bir sincap saklanıyor.

Gizli sincabı bulabilecek vizyoner becerilere sahip misiniz?

Durun! Dedektif gözlüğünüzü takmadan önce ufak bir sürprizle karşılaşacaksınız: Saatin sonuna sadece 15 saniye kala gizli sincabı bulmanız gerekiyor.

Ne kadar yakınsınız? Gizli sincabı buldunuz mu?

Acele edin! Süre dolmak üzere.

3… 2… ve 1!

Eğer saklı sincabı verilen süre içinde bulamadıysanız sorun değil! Sadece en üste geri dönün ve süre sınırı olmadan cevabı bulmaya çalışın.

Hala cevabı bulmakta zorlananlar için çözümü aşağıda belirttik.