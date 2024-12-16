Göbeğinize lahana sarın, mucizeye bakın...

Yağmur Dinç

Lahana, tam da mevsimi gelmişken sofraları süslüyor.

Lahana tüketmek uzmanlar tarafından sıkça tavsiye ediliyor.

Lahana, özellikle vücutta toksinlerin atılmasına yardımcı olabilecek bazı özelliklere sahip bir sebzedir.

Ancak haricen kullanmak da mümkün.

Özellikle göbeğe lahana yaprakları sarmak, etkileriyle şaşırtıcı.

GÖBEĞİNİZE SARIN

Göbeğe lahana sarmak; geleneksel olarak, vücutta biriken yağları azaltmaya, şişkinliği gidermeye ve bazı cilt problemleriyle mücadele etmeye yardımcı olmak amacıyla yapılan bir uygulamadır.

Lahana, içerisindeki B grubu vitaminler ve demir sayesinde kan dolaşımını destekler. Bu, hücrelerin daha iyi oksijen almasını sağlar ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yapabilir.