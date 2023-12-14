Göbek deliğine sirkeli pamuk koymak ne işe yarar? İşte şaşırtan faydaları... Göbek deliğine sirkeli pamuk koymak ne işe yarar? Göbek deliğine sirkeli pamuk koymanın faydaları nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Çok eski bir gelenek olan göbek deliğine sirkeli pamuk koyma işlemininin faydaları sosyal medyada gündeme geldi.

Göbek deliğine sirkeli pamuk koymanın bir çok faydası olduğu ortaya çıktı.

İşte göbek deliğine sirkeli pamuk koyduğunuzda yaratacağı etkiler...

- Karın ağrısına iyi gelir.

- Grip ve soğuk algınlığına şifa olur.

- Boğaz ağrısının tedavisinde etkilidir.

- Kabızlığı giderir.

- Adet sancısını giderir.

- Göbekte kötü koku yayan bakterileri yok eder.

- Yolculuk sırasında oluşan mide bulantısına hızlı bir çözüm sağlar.

Nasıl uygulanır?



Göbek deliğine tam oturacak şekildeki pamuğa sirkeyi bir kaç damla damlatın ve göbek deliğine yerleşitirin. Üzerine bant yapıştırarak sabit kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu işlemi gece yatmadan önce yapabilirsiniz.