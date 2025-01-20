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Gökyüzünde belirdi; gören dilini yuttu! Nedeni ise daha şaşırtıcı...

Gökyüzünde belirdi; gören dilini yuttu! Nedeni ise daha şaşırtıcı... Elazığ’da oluşan mantar bulutu ilgiyle izlendi. Bulutların bu şekle girmesinin sebebi ise oldukça şaşırttı.