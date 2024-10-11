Gökyüzünün bilinen en pahalı asteroidi: Değeri 10 bin katrilyon ediyor!

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NASA tarafından değerli metaller içerdiği düşünülen 16 Psyche asteroidi için geçtiğimiz yıl Arizona Devlet Üniversitesi (ASU), Jet Tahrik Laboratuvarı (JPL), SpaceX ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) gibi birçok önde gelen kurumun iş birliğiyle birlikte keşif için uzay aracı fırlatılmıştı.

Bilim insanlarının düzgün bir şekilde oluşmamış olan bir gezegen çekirdeği olduğunu düşündüğü asteroidin yüzeyinde birçok değerli metaller bulunduğu düşüncesi Psyche’i gökyüzünün en değerli göktaşları arasına alıyor.

Evrende keşfedilen en değerli nesnelerden biri olduğu düşünülen asteroidi keşfetmek için gönderilen Psyche Uzay Aracı ile asteroidin yapısının ve bileşimin incelenmesi hedefleniyor.

DEĞERİ 10 BİN KAT TRİLYON!

Fırlatılan uzay aracının 3,5 milyar kilometre kat etmesi sonucunda ulaşılacak olan Psyche asteroidinin yüzde 60’nın metalden oluştuğu ve içerdiği bu değerli metaller ile birlikte değerinin 10 bin katrilyon olduğu tahmin ediliyor.

Bilinen en pahalı asteroit olan Psyche, silikat kayaçların meydana getirdiği diğer asteroitlerin aksine, demir ve nikel gibi değerli madenlerden oluşuyor.

Ancak, ABD'deki Purdue ve Brown üniversitelerinden araştırmacılar, asteroitteki demir yoğunluğunun düşünüldüğü kadar fazla olmama ihtimalinden kaynaklı olarak değerinin de daha az olabileceğini savunuyor.