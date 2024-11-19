Goldman Sachs'tan şaşırtan altın tahmini! Yatımcının yüzü gülecek 2025’te rekor kıracak…

Haber Merkezi

Yatırımcıların göz bebeği olan altında geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün ardından gelişmeler devam ederken yatırımcıların gözü kulağı 2025 yılı tahminlerine kilitlenmiş durumda.

Uluslararası bir yatırım bankası olan Goldman Sachs tarafından altın özelinde 2025 yılı tahminleri güncellendi. Merkez bankalarının alımları ve ABD faiz indirimlerini göz önünde bulundurarak tahmin veren Goldman Sachs 2025 yılında altının rekor seviyelere ulaşmasını beklediğini kaydetti.

Milyonlarca kişinin yatırım kaynağı olan altında fiyatlar, geçen hafta kaydettiği keskin düşüşün ardından dolardaki yükselişin durmasıyla yüzde 1'den fazla yükseliş kaydetmeyi başardı.

ONS ALTIN 3 BİN DOLARI GÖREBİLİR!

Goldman Sach tarafından yapılan analizinde ise merkez bankalarının altın alımları ve ABD'nin desteğiyle 2025 yılında faiz indirimlerinin önemine dikkat çekilerek yeni yılda altın fiyatları konusunda tahminler yapıldı.

Altının yaşanan gelişmeler ışığında yükseliş trendini sürdüreceğini öne süren Goldman Sach analisti, ons altının 3 bin dolara kadar yükselebileceğini belirtti.

2025 yılı aralık ayına kadar 3 bin dolar hedefinin gerçekleşmesini beklediğini belirten analist, altında yapısal yükselişin FED’in faiz indirimlerini devam ettirmesine bağlı olduğunu da aktardı.