Gömleksiz Araç Kullanmanın Cezası Sizi Şaşırtacak!

Yağmur Dinç

Dünya çapında araba kullanmak başlı başına bir maceradır.

Ancak her ülkede sürüş yasaları farklılık gösterevilir.

Direksiyonda ne giyebileceğinize dair tuhaf düzenlemelerden aracınızın meşru bir şekilde nerede sürülebileceğine kadar, farklı ülkelerin yol güvenliği ve sürücü görgü kuralları konusunda kendilerine özgü yaklaşımları vardır.

Özellikle Tayland'da!

Tayland'da gömleksiz araç kullanma yasağı, duyanları şoke ediyor.

GÖMLEK ZORUNLU

Evet, Tayland'da araç kullanırken gömlek giymek zorunludur; gömleksiz araç kullanmak yasaktır.

Bu kural, sürücülerin uygun giyinmesini ve genel olarak toplum içinde saygılı bir görünüm sergilemesini teşvik etmeyi amaçlar.

Gömlek yerine tişört veya atlet gibi kıyafetler giymek de kabul edilmez. Bu kurala uymayan sürücüler para cezasına çarptırılabilirler.