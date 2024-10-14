Gönderilen e-posta nasıl geri alınır? Mailleri geri alma yöntemi

Yağmur Dinç

Daha önce hiç pişman olduğunuz, değiştirmek istediğiniz veya hiç göndermemiş olmak istediğiniz bir mail attınız mı...

E-posta gönderildikten sonra geri almak, genellikle e-posta sistemi ve kullanılan hizmete bağlı olarak farklı şekilde izin verilmesi mümkündür.

Ancak e-posta geri alma işlemi, her durumda kesin sonuç vermez.

Peki, gönderilen mail nasıl geri çekilir? İşte mailleri geri almanın yolu...

GÖNDERİLEN MAİL NASIL GERİ ALINIR

Gmail, e-posta gönderildikten sonra belirli bir süre içinde e-postayı geri seçeneklera olanak tanır. Ancak bu süre çok kısa (genellikle 30 saniye ile 1 dakika arası) olduğundan, e-postayı gönderdikten hemen sonra bu işlemi yapmanız gerekir.

Gmail'de e-posta geri alma adımları:

E-posta gönderildikten sonra : E-posta gönderildikten sonra ekranın alt bölümünde, "Gönderildi" mesajının hemen yanında "Geri al" butonunu göreceksiniz.

"Geri al" butonuna tıklayın : Bu butona tıklayarak e-postayı geri alabilirsiniz. Bu işlem, e-postayı henüz alıcıya ulaşmadan önce geçerli olur.