Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

TRT 1’in gönüllere dokunan dizisi Gönül Dağı, son bölümüyle yine izleyicilerin beğenisini kazandı.

Gedelli kasabasının sıcak atmosferinde geçen hikaye, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar’ın paylaştığı dizinin 155. bölüm fragmanı yayınlandı.

Bakalım yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor.

YOLCULUK TOKAT

Selami, bir düğünde şarkı söylemesi için özel olarak Tokat’a davet edilir. Bu davet üzerine Taner, Ramazan, Veysel ve eşleri Selami’ye eşlik ederek yola koyulur.

Hem yolculuk sırasında yaşananlar hem de Tokat’ta başlarına gelen eğlenceli olaylar, izleyicilere kahkaha dolu anlar vaat ediyor.

İşte Gönül Dağı 156. bölüm fragmanı…