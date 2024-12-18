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Haber Merkezi

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Anadolu’nun samimi hikayelerini ekrana taşıyan dizi, bu hafta Gedelli halkını hem eğlendirecek hem ağlatacak.

Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar’ın paylaştığı dizi, doğal anlatımı ve sıcacık sahneleriyle her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir ilgiyle takip edilecek.

Yayınlanan yeni fragman ise heyecanı ikiye katladı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mihriban’ın hastalığı nedeniyle Rıfat’ın verdiği mücadele, izleyicilerin yüreklerine dokunacak.

Taner ise babasının davasıyla ilgili araştırma yapmaya karar veriyor. Amcaoğullarıyla birlikte İrfan’ın masumiyetini kanıtlamak için harekete geçen Taner, izleyicilere heyecan dolu bir serüven sunacak.

Kaya ailesinin tiyatro sahnesindeki renkli performansı ise bölüme neşe katacak.

İşte Gönül Dağı 158. bölüm 2. fragman...