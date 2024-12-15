TRT 1’in büyük bir beğeniyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.
Anadolu’nun kalbinden samimi hikayeler sunan dizi, bu kez Gedelli halkının hayatını değiştirecek gelişmelerle gündemde.
Doğal anlatımı, sımsıcak dostlukları ve unutulmaya yüz tutmuş değerleri ekrana taşıyan Gönül Dağı, yeni fragmanıyla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar’ın yer aldığı dizide izleyicileri bakın neler bekliyor.
MİHRİBAN'IN VEDASI GÖZYAŞLARINA BOĞACAK
Dizinin yeni bölüm fragmanında geride bırakacak olan Rıfat'a veda konuşması yapan Mihriban, ekran başındakileri gözyaşlarına boğacak.
Dizinin izleyicileri Mihriban'ın ilerleyen bölümlerde veda edeceğini, diziden ayrılacağını iddia ediyor.
İşte Gönül Dağı 158. bölüm fragmanı...