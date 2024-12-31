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Haber Merkezi

TRT 1’in sevilen yapımı Gönül Dağı, izleyicilere hem eğlenceli hem de hüzün dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç ve Hazal Çağlar’ın paylaştığı dizi, reytinglerdeki başarısını sürdürüyor.

Anadolu’nun sıcak ve samimi hikayelerini ekrana taşıyan Gönül Dağı, yeni bölüm fragmanıyla büyük bir merak uyandırdı.

Gedelli kasabasının sevilen karakterleri bu hafta hem kahkahalara hem de gözyaşlarına ev sahipliği yapacak.

"KİRAZ'IN SÖZLÜSÜYÜM"

Kiraz ve Sefer arasındaki ilişki sonunda bir sonuca bağlanıyor. Sefer’in Kiraz’ı “sözlüm” diye sahiplenişi dikkat çekti.

Öte yandan Veysel ve Kenan kaçırılıyor. Son sahnede yaşanan silah patlaması akıllara şu soruyu getirdi: Kim vuruldu?

İşte Gönül Dağı 160. bölüm 2. fragman…