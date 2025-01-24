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Haber Merkezi

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Berk Atan, Melis Sevinç ve Hazal Çağlar gibi başarılı oyuncuların başrolünde olduğu dizi, her hafta izleyicilere Anadolu'nun sıcak ve samimi hikayelerini sunarak ekran başına kilitliyor.

Yeni bölüm fragmanıyla merak uyandıran Gönül Dağı, hem güldüren hem de duygulandıran sahneleriyle yine yürekleri fethetmeye hazırlanıyor.

Peki, yeni bölümde neler olacak?

SEFER'İ ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Dizinin yeni bölümünde Behçet ve Fidan'ı macera dolu saatler bekliyor. Öte yandan Taner ve Selma'nın bebeği sarılık oluyor. Bebeği hastaneye yetiştirebilecekler mi?

Sefer cezaevinde büyük bir tuzakla karşı karşıya kalıyor. Sefer'e bir şey olacak mı? İşte Gönül Dağı 163. bölüm 2. fragman...