Gönül Dağı 164. bölüm fragmanı: Ölümle pençeleşme! Sefer hikayesi bitti mi?

Haber Merkezi

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, samimi hikayeleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not almaya devam ediyor.

Berk Atan, Melis Sevinç ve Hazal Çağlar’ın başrollerini paylaştığı dizi, Anadolu’nun iç ısıtan hikayelerini ekrana taşıyarak her hafta izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Yeni bölüm fragmanı, yine hem güldüren hem de duygulandıran sahneleriyle büyük merak uyandırdı.

İzleyiciler, fragmanda ipuçları verilen olay örgüsüyle ilgili tahminlerde bulunurken, “Bu hafta hangi sürprizlerle karşılaşacağız?” sorusu gündeme oturdu.

Diziden beklenen fragman geldi.

SEFER'E NE OLACAK?

Taner ve Selma’nın bebek heyecanı sürerken, bu mutluluk dolu süreçte yaşanacak gelişmeler izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Diğer yandan, Sefer’in Kiraz’ı kurtarmak için girişeceği mücadele, dizinin gerilim dolu anlarına sahne olacak. Bu zorlu süreçte Sefer’in başına gelenler dizinin kaderini etkileyecek.

İşte Gönül Dağı 164. bölüm fragmanı…