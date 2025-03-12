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Haber Merkezi

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, her Cumartesi olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Samimi hikayesi ve etkileyici sahneleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi, reytinglerde zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı, duygu dolu sahneleriyle yine izleyicilerin gönlünü fethedecek.

Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak?

BEHÇET ÖLECEK Mİ?

Duygusal anların ve heyecanın dorukta olduğu bölümde, Behçet’in Fidan için kendi hayatını tehlikeye atması izleyenleri derinden etkiledi.

Yaşam mücadelesi veren Behçet’in kaderi, yeni bölümde belli olacak. Peki, Behçet iyileşecek mi? İşte Gönül Dağı 170. Bölüm 2. Fragman…