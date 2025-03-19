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Haber Merkezi

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, son bölümüyle ekranlara damga vurdu.

Anadolu’nun sıcak hikayelerini samimi bir dille anlatan dizi, reytinglerdeki başarısını sürdürüyor.

Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, yeni bölüm fragmanıyla büyük merak uyandırdı.

İzleyiciler, dizinin yeni bölümü için geri sayıma başladı. Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

TANER GİDİYOR

Taner, önemli bir proje için laboratuvarda çalışmak üzere şehir dışına gitmeye hazırlanıyor. Ancak bu yolculuğun ne kadar süreceği bilinmiyor.

Yeni bölümde Taner’in ayrılığı, kasaba halkını derinden etkileyecek. Ailesiyle duygusal bir veda sahnesi yaşayan Taner’in bu kararı, yeni olayların da fitilini ateşleyecek.

İşte Gönül Dağı 171. Bölüm 2. Fragman...