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TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından Gönül Dağı, yeni bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
Anadolu'nun sıcak hikâyelerini samimi bir dille ekrana taşıyan dizi, 174. bölümüyle büyük bir merak uyandırdı.
Fragmanı yayınlanan yeni bölümde neler olacağı şimdiden konuşulmaya başlandı.
DÜĞÜN ÖNCESİ BÜYÜK KRİZ
Gönül Dağı'nda büyük aşk mutlu sonla taçlanmak üzereydi…
Erkan ve Filiz'in dillere destan düğünü için kasabada hazırlıklar son sürat devam ederken, ortaya çıkan iddia adeta bomba etkisi yarattı.
Peki, gerçekten Erkan Filiz’e ihanet etti mi? İşte Gönül Dağı 174. bölüm 2. fragmanı...