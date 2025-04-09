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Gönül Dağı 174. bölüm 2. fragman: Erkan ve Filiz evliliğine engel!

Gönül Dağı 174. bölüm 2. fragman: Erkan ve Filiz evliliğine engel! Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Gönül Dağı yeni bölüm fragmanını yayınladı. Filiz ve Erkan tam mutlu sona ulaştı derken, büyük bir engel onları bekliyor. İşte Gönül Dağı 174. bölüm 2. fragmanı...