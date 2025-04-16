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Haber Merkezi

TRT 1’in her hafta milyonları ekran başına kilitleyen sevilen dizisi Gönül Dağı, 175. bölümüyle izleyicileri duygudan duyguya sürüklemeye hazırlanıyor.

Samimi anlatımı, içten karakterleri ve Anadolu’nun sıcak dokusunu yansıtan hikâyeleriyle gönüllerde taht kuran dizi, yeni bölümüyle yine ses getirecek gibi görünüyor.

Yayınlanan fragman, izleyicide hem merak hem de heyecan uyandırdı. Peki, yeni bölümde neler olacak?

23 NİSAN COŞKUSU

Annesinin yaşadığı zorlukları hatırlayan Selma, aynı yollardan geçme korkusuyla derin bir iç hesaplaşma yaşıyor.

Kendi sağlığına dair endişeleri giderek artarken, tüm bunları Taner'e belli etmemek için büyük çaba sarf ediyor. Selma'nın bu sessiz direnişi, izleyicilerin yüreğine dokunuyor.

Öte yandan fragmanda umut ve sevinç dolu anlar da var. Meclis Başkanı’nın, Taner’in oğlu Ali’yi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Meclis'e özel davet etmesi ailede adeta bayram havası estiriyor.

Ali'nin gözlerindeki gurur ve heyecan, Taner'in de göğsünü kabartıyor.

İşte Gönül Dağı 175. Bölüm 2. Fragmanı…