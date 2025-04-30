Haber Merkezi
TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, sıcak Anadolu hikayesiyle izleyenleri bu hafta da ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
Her bölümde seyircinin kalbine dokunan yapım, 177. bölümüyle yine duygu yüklü anlara sahne olacak.
Yayınlanan yeni fragman ekranlara damga vurdu. Bakın yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor.
SELMA KÖR OLUYOR
Selma ve Taner’in yüzü bir türlü görmedi. Dizinin yeni bölümünde Selma, görme yetisini kaybediyor.
Peki, tedavi olacak mı? Selma artık böyle mi kalacak? İşte Gönül Dağı 177. Bölüm 2. fragman…