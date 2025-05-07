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Haber Merkezi

TRT 1’in samimi Anadolu hikayesiyle gönüllere taht kuran dizisi Gönül Dağı, 177. bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Yayınlanan yeni fragman hem duygusal anlar hem de merak dolu gelişmelerle izleyiciyi derinden etkiledi.

Diziden yeni fragman geldi. Bu hafta ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşayacak.

SELMA'YA NE OLACAK?

Selma, görme yetisini tamamen kaybediyor. Bu acı haberle birlikte kasaba halkı tek yürek olup Selma’nın yanında oluyor.

Taner başta olmak üzere herkes, Selma’nın hayatını kolaylaştırmak için seferber oluyor.

Ancak fragmanda Selma’nın “İnsanın öleceğini bile bile yaşaması, ona bahşedilmiş en büyük cesarettir…” sözleri akıllarda soru işareti bıraktı.

Peki, Selma iyileşecek mi? İşte Gönül Dağı 178. Bölüm 2.fragman...