Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, bir hafta aradan sonra 181. bölümüyle ekranlara dönüyor.

Anadolu’nun içten hikâyelerini ve köklü kültürünü izleyiciyle buluşturan dizi, yeni bölüm fragmanıyla şimdiden büyük ilgi gördü.

Duygu dolu sahneleriyle her hafta milyonları ekran başına toplayan Gönül Dağı, bu bölümde de hem kalplere dokunacak hem de gündem yaratacak.

Sıcak anlatımı ve güçlü karakterleriyle dikkat çeken yapım, izleyiciyi yine ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Yeni bölümde neler yaşanacağı ise şimdiden merak konusu.

KASABADA BAYRAM HAVASI

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümünde Kurban Bayramı coşkusunu ekrana taşıyor. Kasabada bayram hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, her yıl olduğu gibi bu yıl da koyunlar kaçıyor.

Ramazan ve Veysel, kaybolan koyunları bulmak için hemen harekete geçiyor. Ancak bu kez olay sıradan bir aramadan ibaret değil.

Koyunları bulan kişi, bavulunu toplayarak Almanya’ya gidecek. Peki, kim köyden ayrılıp yeni bir hayata yelken açacak?

İşte Gönül Dağı 181. bölüm 2. fragman...