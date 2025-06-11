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Haber Merkezi

TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, sezon finali bölümüyle ekrana kısa bir ara vermeye hazırlanıyor.

Yayınlandığı günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran dizi, Anadolu’nun içten hikâyelerini ve kültürel zenginliğini ekranlara taşımaya devam ediyor.

Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizi, sezon finalinde izleyicileri hem heyecanlı hem de duygusal anlarla buluşturacak.

Bakın final bölümünde neler olacak...

DİZİDE AYRILIK VAKTİ

Gönül Dağı, sezon finaline duygusal bir veda hazırlıyor. Final bölümünde izleyicileri sarsacak gelişmeler yaşanacak.

Ramazan, bavulunu toplayarak herkese veda etmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.

İşte Gönül Dağı sezon finali 2. fragman...