Gönül Dağı’nda peş peşe ayrılık: Bir karakter daha veda ediyor

Haber Merkezi
TRT 1'in 4 sezondur büyük bir beğeniyle izlenen dizisi Gönül Dağı kadrosunda bir ayrılık yaşandı.
Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Melis Sevinç, Chat Süvarioğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, 5. Sezonuyla izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Son olarak vedasıyla izleyicileri gözyaşlarına boğan Mihriban karakteri, tüm kasabayı yasa boğmuştu.
TRT ekranlarına damga vuran diziden bir ayrılık haberi daha geldi. Sevilen karakter vedasını sosyal medyadan duyurdu.
HÜSEYİN AYRILIYOR
Dizide Hüseyin karakterine hayat veren Erdal Cindoruk, sosyal medya hesabından Gönül Dağı’na veda ettiğini duyurdu. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili dostlar, Gönül Dağı dizisinde bu bölüm itibarıyla görevim sona ermiştir"