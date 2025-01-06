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Gönül Dağı’nda peş peşe ayrılık: Bir karakter daha veda ediyor

Gönül Dağı’nda peş peşe ayrılık: Bir karakter daha veda ediyor TRT'nin büyük ilgi gören dizisi Gönül Dağı bir ayrılık haberiyle daha gündemde. Diziye uzun süredir devam eden o isim, sosyal medyadan veda mesajı yayınladı.