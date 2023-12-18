Gönül Dağı’nda sürpriz üstüne sürpriz! Bu gelişme Taner'i sevinçten çılgına çevirecek... TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nda gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. O oyuncunun gelişi Taner'i sevinçten çılgına çevirecek. İşte sevenlerini özleten o isim…

ensonhaber.com

TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Gönül dağında bir gelişme daha yaşandı. Cumartesi akşamlarının adeta vazgeçilmezi olan dizi son gelişmeer ile seyirciyi ekran başına kilitlemeyi yine başarmıştı.

Yayınlanan son bölüm ile geceye damga vuran dizide Düğüncü Muammerin ölümünün ardından Hemşire Elif’in dönüşünün etkileri hali hazırda devam ederken yaşanan yeni gelişmeler seyirciyi heyecanlandırmaya devam ediyor.

Birbirinden başarılı birçok oyuncunun yer aldığı dizide sürpriz haberler peş peşe gelmeye başladı.

Hemşire Elif’in dönüşünün ardından diziye geri dönüş sürprizini yaşatacak olan isim Taner’i ve Sefer’i adeta mutluluktan göklere çıkarak. İşte diziye geri dönecek olan o isim…

Sezon finalinin ardından diziye veda eden güzel oyuncu Ecem Özkaya’nın, dizide hayat verdiği Zehide karakteriyle izleyiciyle yeniden buluşacağı öne sürüldü.

Yapımcılar, dizide sık sık telefonda konuşan Sefer’in Zahide’ye olan özlemini ve Taner’in de yüzünü güldürecek olan hasretliği bitirmeye hazırlanılıyor.

İddialara göre, Gönül Dağı yapımcıları ve Ecem Özkaya arasındaki görüşmeler hızla devam ederken gelecek bölümlerde Ecem Özkaya’nın seyirci ile buluşması bekleniyor.