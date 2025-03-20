Gönüllüler aranıyor! O şartı kabul eden yatarak 200 bin lira kazanıyor

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Toulouse Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı bulunan Medes Uzay Kliniği’nde gerçekleştirilecek olan araştırma için gönüllü arayışı başladı.

Avrupa Uzay İstasyonu (ESA) tarafından yapılacak olan “Vivaldı III” deneyi için gönüllü olacak kişilere tamı tamına 200 bin lira ödeme yapılıyor.

Söz konusu deneyde, katılımcılar 10 gün boyunca su yatağında uzanarak ağırlıksız ortamı deneyimleyerek 5 bin avro yani 200 bin liranın sahibi olabilecekler.

YATARAK PARA KAZANACAKLAR!

Deneye katılım sağlamak isteyen 20 gönüllü, toplamda 21 gün boyunca hastanede kalacak. Bu sürenin ilk beş gününde temel ölçümler alınacak, ardından 10 gün boyunca su dolu özel kaplarda yatış pozisyonunda kalmaları sağlanacak.

Gönüllüler, başlarını ve kollarını suyun üzerinde tutarken vücutları tamamen suya batırılacak. Bu süreç, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) karşılaştıkları ağırlıksızlık koşullarına benzer bir deneyim sunacak.

ESA tarafından söz konusu deneyle ilgili olarak yapılan açıklamada, katılımcılar yemek yerken yüzen bir tahta ve özel boyun yastıkları kullanacak.

Son beş günlük süreçte ise katılımcıların toparlanma süreci ve simüle edilmiş ağırlıksızlık ortamındaki değişimleri analiz edilecek. Deneye katılan gönüllülere, katılım başına 5.000 avro ödeme yapılacak.