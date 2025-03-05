Görenleri büyüledi: Dünyadaki mars beyaza büründü!

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Sivas’ta yer alan ve Mars yüzeyini andırdığı için ‘Dünyadaki Mars’ olarak bilinen Eğribucak kayalıkları her haliyle görenleri büyülemeyi başarıyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen kayalıklar adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kent merkezine 20 km uzaklıkta bulunan Dünyadaki Mars, kızıl rengi ve oval yapısıyla ilgi odağı haline gelirken kar yağışıyla oluşan görüntüler doğaseverleri heyecanlandırdı.

Yaz aylarında adeta turist akınına uğrayan kayalıklar her ne kadar kış aylarında derin bir sessizliğe bürünse de beyaza bürünmüş haliyle de görenleri kendisine hayran bıraktı.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kışın pek fazla ziyaretçisi olmayan Eğribucak Kayalıkları’nın karla kaplanan eşsiz manzarası drone ile havadan görüntülendi.

Etkili olan soğuk hava nedeniyle de kış aylarında pek fazla ziyaretçisi olmayan kayalıklar, beyaza bürünmüş halleriyle de görenleri büyüledi.