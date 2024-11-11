Görsel dikkat testi: Farklı harfi 5 saniyede bulanlar üstün zekalı kabul ediliyor

Hüseyin Topuz

Dikkat gerektiren görsel testler kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Resimdeki farklı olanı bulmaya dayalı testler kişilerin dikkatini test etmeye yardım ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta kullanıcılardan farklı olan harfi en kısa sürede bulmaları istendi.

Teste katılanlardan 'R' harfi ile dolu olan resimde farklı harfi 5 saniye içerisinde bulmaları isteniyor.

Resimde 'R' harfi dışında bir farklı harf daha yer alıyor. Peki, siz resime bakınca farklı olan harfi kaç saniyede bulabileceksiniz?

Hadi dikkatinizi test etmeye başlayın...

İşte o görsel...

Resimde çok sayıda 'R' bulunuyor. Fakat 'R' harflerinin arasında bir tane farklı harf yer alıyor.

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.

Görseldeki farklı harfi bulamayanlar için testin cevabını aşağıda paylaşıyoruz.

5...

4...

3...

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1...

Süreniz

İşte resimdeki farklı harfin yeri..