Görsel zeka testi: Plastik poşetlerin arasındaki denizanasını bulan, dahi sayılıyor

Görsel illüzyonlar, insan beyninin en karmaşık işlevlerinden birini test eder.
Bu aldatıcı görüntüler, beynimizin gerçekte olmayan şeyleri görmesine veya gözlemlediklerimizi yanlış yorumlamasına neden olabilir.
Görsel illüzyonlar, tasarımcıların renkleri, şekilleri ve öğeleri stratejik bir şekilde harmanlayarak, gizli detayları ortaya çıkarma veya kaybetme amaçlı düzenlemeler yapmasıyla oluşur.
Gözlerinizin keskinliğini test etmeye hazır mısınız? Eğer 9 saniye içinde denizanasını bulursanız, üstün zekaya sahipsiniz demektir.
Bu görsel illüzyon resminde, denizde yüzen plastik poşetler yer alıyor. Plastik poşetlerin arasında bir denizanası saklı.
Okuyucuların görevi ise 9 saniyede denizanasını bulmak.
Eğer belirtilen süre içinde bulduysanız tebrikler! Görsel zekanız oldukça kuvvetli.
Bulamayanlar için aşağıda cevabı verdik: