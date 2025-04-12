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Görsel zeka testi: Plastik poşetlerin arasındaki denizanasını bulan, dahi sayılıyor

Görsel zeka testi: Plastik poşetlerin arasındaki denizanasını bulan, dahi sayılıyor Plastik poşetlerin arasına dikkatlice gizlenmiş bir denizanası var. Ancak bu denizanasını sadece 9 saniye içinde bulabilenler, görsel algı konusunda usta kabul ediliyor. Peki, siz bulabilir misiniz?