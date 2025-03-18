Görsel zeka testi: Resimdeki farklı kediyi yalnızca dahiler görebiliyor!

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Zeka testleri ve görsel bulmacalar, dikkatimizi ve hızlı düşünme becerimizi geliştirmek için harika bir yöntemdir.

Şimdi karşınızda beş saniyede çözmeniz gereken zorlu bir meydan okuma var.

Benzer görünen birçok kedi silüeti arasına gizlenmiş olan farklı kediyi bulabilecek misiniz?

Eğer bu gizli kediyi 5 saniyeden kısa sürede fark edebilirseniz, olağanüstü bir desen tanıma yeteneğine sahip olabilirsiniz.

Yukarıdaki resimde birçok kedi yer alıyor. Hepsi ayni gibi görünse de aralarından bir tanesi farklı.

Göreviniz farklı olan kediyi 5 saniye içinde bulmak.

5 saniyeden kısa bir sürede tek kediyi başarıyla bulduysanız, tebrikler! Gözlem becerileriniz ve bilişsel hızınız ortalamanın çok üzerinde.

Bulamadıysanız, endişelenmeyin. Cevabı aşağıda verdik: