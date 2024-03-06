Görsel zeka testi: Resimdeki mantık hatalarını bulabilecek misiniz? Yüksek IQ'lular hemen farkediyor

Görsel zeka ve mantık testleri kişilerin dikkat seviyesini ölçmeye yardımcı olan eğlenceli testlerdir.
Bu testler kişilerin görsel algıları, dikkatleri ve problem çözme becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.
Görsel zeka testlerinde bulunan mantık hataları, genellikle resimlerdeki desenlerin veya şekillerin birbirleriyle uyumsuz olması, tutarsızlık içermesi gibi konuları ele alır.
Mantık hatalarını tespit etmek, test edilen kişinin görsel algı ve analiz yeteneklerini kullanarak desenleri ve ilişkileri doğru bir şekilde tanımlamasını gerektirir.
Aşağıdaki resimde iki mantık hatası bulunuyor. Bakalım mantık hatalarını bulabilecek misiniz?
İşte sosyal medyayı sallayan o görsel...
Siz bu resime baktığınızda mantık hatalarını bulabildiniz mi?
Resimdeki mantık hatasını kimileri ilk bakışta farkederken kimileri ise uzun süre bakmasına rağmen bulamıyor.
Bu görselde iki farklı mantık hatası yer alıyor.
Görselde bulunan mantık hatalarını bulamayanlar için testin cevabını paylaşıyoruz.
İşte görsel zeka testinin yanıtı...
Resimde iki tane mantık hatası bulunuyor. İlk hata mavi kazaklı kişinin oyun kolunu ters tutmasıdır. İkinci mantık hatası ise kırmızı kapşonlu kişinin kıyafetini ters giymesidir.