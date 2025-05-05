Görsel zeka testi: İki resim arasındaki 4 farkı 7 saniyede bulanlar dahi sayılıyor...

Hüseyin Topuz

Dikkat yeteneğinin ön planda olduğu bu eğlenceli bulmacada iki benzer resim arasındaki farkları bulmaya çalışacaksınız.

Küçük detayların büyük farklar yarattığı bu görsel oyunda, hem eğlenecek hem de zihinsel becerilerinizi test etme fırsatı bulacaksınız.

Peki siz iki resim arasındaki farkları bulabilecek kadar dikkatli misiniz? Hemen dikkatinizi test etmeye başlayın.

İşte o resim;

Bu iki resim arasında 4 adet farklılık yer alıyor. Sadece çok dikkatli bakan kişiler bu farkları 7 saniyede buluyor.

Bu tür bulmacalar, genellikle gözlem yeteneklerini ve problem çözme becerilerini eğlenceli bir şekilde sınamak amacıyla kullanılır.

Bazı detaylar gözünüzden kaçabilir, ama dikkatli bir bakışla tüm gizli ipuçlarını bulabilirsiniz.

Peki siz iki resim arasındaki 4 farkı bulabildiniz mi? Son 7 saniyeniz kaldı...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre doldu...

Eğer siz bu resimdeki farkları bulabildiyseniz dikkat konusunda çok iyisiniz demektir.

İki resim arasındaki farkları bulamayanlar için cevabı aşağıda paylaşıyoruz.

İşte iki resim arasındaki farklar;

İki resim arasındaki farklar kırmızı dairelerin arasında yer alıyor.