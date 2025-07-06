Görsel Zeka Testi: Sadece %1’i Farklı Kibrit Desenini 11 Saniyede Görebiliyor

Görsel zekanızı ve dikkat gücünüzü test etmek ister misiniz?

Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük ilgi gören bu eğlenceli zeka bulmacası, basit gibi görünse de çözmesi düşündüğünüzden çok daha zor.

Bu tür zeka oyunları yalnızca zaman geçirmek için değil, aynı zamanda eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerinizi geliştirmek için mükemmel birer araç.

Peki siz bu meydan okumaya hazır mısınız? 11 saniyeniz başladı bile… Hangi desen diğerlerinden farklı?

Yukarıdaki resimde 4 tane kibrit çöpü deseni yer alıyor. Aralarından biri farklı.

11 saniye içinde hangi kibrit çubuğu deseninin diğerlerinden farklı olduğunu bulmanız gerekiyor.

Zamanlayıcılarınızı başlatın ve farklı kibrit desenini bulmaya çalışın.

Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik: