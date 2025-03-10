Göz kapaklarında bulunan ufak delik bakın ne işe yarıyormuş...

Hüseyin Topuz

Gözlerimiz, vücudumuzun en hassas ve karmaşık organlarından biridir. Göz kapaklarımızda bulunan küçük delikler ise genellikle fark edilmese de oldukça önemlidir.

Göz kapaklarımızda bulunan küçük delikler aslında oldukça önemli bir işleve sahiptir.

Bu deliklere "gözyaşı kanalları" veya "puncta" denir ve gözyaşının tahliye edilmesini sağlarlar.

Gözlerimiz, gözyaşı bezleri tarafından sürekli olarak üretilen gözyaşıyla nemlendirilir. Ancak fazla gözyaşı, alt ve üst göz kapaklarının iç köşelerinde bulunan bu küçük delikler aracılığıyla burun boşluğuna aktarılır.

İşte bu yüzden ağladığımızda burnumuz da akar! Ayrıca bu kanallar, göz yüzeyindeki fazla sıvının drenajını sağlayarak gözlerin sağlıklı ve enfeksiyondan korunmasına yardımcı olur.

Eğer bu kanallar tıkanırsa, gözlerde sulanma ve enfeksiyon gibi problemler ortaya çıkabilir.