Göz Testi: Oltanın Kancasını Görenler Şahin Gözlü Sayılıyor...

Yağmur Uçar

Optik illüzyonlar, beynimizi kandırarak aslında orada olmayan bir şeyi görmemizi sağlayan görüntülerdir.

Bunun nedeni, gözlerimizin ve beynimizin görsel bilgiyi işleme biçiminin bazen yanıltıcı olabilmesidir.

Bu, beyninizde halihazırda mevcut olan bilgilerle görsellerin doldurulmasına yol açar.

İşte bu yüzden optik illüzyonlar gözlem yeteneğinizi geliştirmenize ve bulmaca ustası olmanıza yardımcı olur.

İnternette dolaşan optik illüzyonlardan biri de bir balıkçının oltasının kaybolması.

Resimde bir balıkçının bir göletin yanında oturup kaybolan oltasını bulmaya çalıştığı görülüyor. Ancak yakından bakarsanız gizli oltayı bulacaksınız.

Yani buradaki zorluk, 7 saniye içerisinde gizli kancayı bulmaya çalışmaktır.

Bu meydan okumayı kabul edip, verilen zaman içerisinde bunu keşfedebilir misin?

Kaynak: Bright Side

Olta avı nasıl gidiyor?

Bu dingin manzarada saklandığını mı buldun?

İşte size birkaç ipucu:

Resmi yakınlaştırın.

Derin bir nefes alın ve resme konsantre olun. Tüm dikkat dağıtıcı şeyleri kapatın.

Hala bulamadınız mı?

Acele edin! Zaman dolmak üzere!

3… 2… ve 1!

İşte çözümü...