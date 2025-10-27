Gözler MEB'de! Yarın okul var mı, yarım gün mü? 28 Ekim 2025 okullar tatil mi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı.

Cumhuriyet Bayramı, bu sene çarşamba gününe denk geliyor.

Tatil planı yapanlar, pazartesi yani 28 Ekim için de araştırmalara başladı. Bu kapsamda, "28 Ekim tatil mi, yarım gün mü" sorusu gündeme geldi.

Çalışanlar ve öğrenciler için 28 Ekim'in tatil olup olmadığı merak ediliyor.

Peki, 28 Ekim Salı tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2024 öğleden sonra tatil mi? İşte yanıtı...

28 EKİM SALI YARIM GÜN MÜ 2025

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Bu kapsamda, okullar ve iş yerleri öğleden sonra tatil edilir.

28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.