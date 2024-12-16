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Gözler saat 14.00'te! 2025 Asgari ücret belli mi, bugün açıklanacak mı?

Gözler saat 14.00'te! 2025 Asgari ücret belli mi, bugün açıklanacak mı? Asgari ücret için ikinci kez toplanacak olan komisyon, görüşmelere devam edecek. Saat 2'de başlayacak olan toplantıdan ne sonuç çıkacağı ise merak ediliyor. Bu kapsamda, "asgari ücret bugün açıklanır mı" sorusu araştırılıyor.