Gözler saat 14.00'te! 2025 Asgari ücret belli mi, bugün açıklanacak mı?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon, 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere görüşmelerini sürdürüyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı sonrasında gözler bir yandan ikinci toplantı tarihine ve yeni yılda gereçli olacak zam oranına çevrildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantıyı gerçekleştirecek ve işverenlerden sunulan teklif değerlendirilecek.
Milyonların kilitlendiği toplantıda bugün karar açıklanacak mı merak konusu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın enflasyona ezilmemesi için talimat verdi.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise "İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz." demişti.
Peki, asgari ücret belli mi? Bugün açıklanacak mı? İşte son detaylar...
ASGARİ ÜCRET AÇIKLANACAK MI
2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, sürecin ikinci görüşmesini bugün, 16 Aralık'ta yapacak.
İşçi ve işveren taraflarının henüz bir rakam telaffuz etmediği süreçte, sunulacak bu verilerin ardından pazarlıkların başlaması bekleniyor.
Asgari ücretin, yasa gereği 31 Aralık'a kadar belirlenip kamuoyuna duyurulması gerekiyor.
Bu yıl da 3. toplantı akabinde yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.