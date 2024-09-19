Gözler TCMB'de! Faizler düşecek mi? Eylül 2024 faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu?

Haber Merkezi
ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını açıkladı ve 50 baz puan düşürdü.
Şimdi ise gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda...
Merkez Bankası tarafından açıklanan politika faizi, her sektör tarafından merak konusu.
Binlerce vatandaş, yatırımcı, iş insanı ve sektöre ilgi duyanlar Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak olan kararı merak ediyor.
Peki, faiz kararı ne zaman saat kaçta? TCMB yeni faiz açıklandı mı, kaç oldu? İşte detaylar...
EYLÜL 2024 FAİZ KARARI
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında bugün toplanıyor.
Yılın dokuzuncu faiz kararı, saat 14.00’te açıklanacak.