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Gözler TCMB'de! Faizler düşecek mi? Eylül 2024 faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu?

Gözler TCMB'de! Faizler düşecek mi? Eylül 2024 faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını açıklamak için bu yıl 9'uncu kez bir araya gelecek. Para Politikası Kurulu, yeni faiz kararını açıklayacak. Peki, TCMB faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? İşte yeni politika faizi...