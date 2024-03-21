Gözlerinize dikkat! Meğer onu yapmak parkinson habercisiymiş... Göz sağlığı oldukça dikkat edilmesi gereken sağlık sorunları arasında ilk sıralarda gelir. Gözlerimizde meydana gelen çoğu zaman önemsediğimiz kırpma hareketini bazı zamanlarda daha sık yapmaya başlarız. Eğer gözünüzü sizde ortalamaların üzerinde kırpıyorsanız o sağlık sorununun habercisi olabilir…

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Göz sağlığı oldukça dikkat gerektiren küçük sorunlar yaşanıyor olsa da aksatılmaması gereken sağlık sorunlarının başında gelir. Göz sağlığınız için yaptığınız en temel hareket ise göz kırmadır.

Göz kırpma hareketi sağlıklı bireylerde genel olarak dakika 14 ya da 17 kez gerçekleşir. Bu hareket, gözleri nemli tutmak ve kornea yüzeyini temizlemek için gereklidir.

Aslında bu denli önemli olan hareketi dakikada kaç kez yaptığınıza hiç dikkat ettiniz mi? Gözlerinizi az ya da çok kırpma durumuzunuz sağlığınız hakkında bazı sorunların olduğunun göstergesini taşıyor olabilir.

O hastalıkların habercisi...

Göz kırpma hareketine bağlı olarak oluşabilecek sağlık sorunları hakkında belli araştırmalar mevcuttur. Bu araştırmalardan yola çıkarak Amerikan Parkinson Hastalığı Derneği'ne göre göz kırpma hareketinizin sayısı Parkinson hastalığının habercisi olabiliyor.

Parkinson derneğine göre, parkinson hastası bir kişinin dakikada ortalama göz kırpma sayısının dakikada bir veya iki defaya kadar yavaşlayabildiğini göstermiştir.

Yapılan çeşitli araştırmalar, doğal olarak göz kırpma hızımızın beyindeki dopamin aktivitesini yansıttığını buldu. Dopamin seviyemiz ne kadar düşükse, bir konuya o kadar çok odaklanırız ve gözlerimizi o kadar az sıklıkta kırparız.

Parkinson hastalığının ayırt edici bir özelliği ise dopamin üreten sinir hücrelerinin kaybıdır. Bu sebep daha yavaş göz kırpma ve ellerin titremesi gibi semptomlara neden olabilir.

Daha yavaş göz kırpmak Parkinson hastalığının erken bir belirtisi olabileceği gibi oid hormonlarının aşırı üretimiyle sonuçlanan Graves hastalığının bir işareti de olabilir.

Bu gibi şikayetleriniz var ise en kısa sürede bir uzmana başvurmanız ve gerekli testleri yaptırmanız sizin için oldukça faydalı olacaktır.