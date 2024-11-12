Yağmur Dinç

Kırlangıç otu, haşhaş ailesine ait çok yıllık bir bitki olan Chelidonium majus, yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan bir bitkidir ve birçok iyileştirici özelliğe sahip olduğuna inanılmaktadır.

Özellikle göz sağlığı konusunda, faydaları şaşırtmaktadır.

Gözdeki kuruluk ve iltihapları azaltma özelliği sayesinde "gözlük kırdıran otu" olarak da anılır.

Aktarların raflarında sıkça yerini alan bu ot, göz sağlığına yönelik doğal bir destek arayanların ilk tercihlerinden biri haline geldi.

İşte göz için kırlangıç otu kullanımı ve faydaları...

GÖZ İÇİN KIRLANGIÇ OTU NASIL KULLANILIR

Kırlangıç otu, içerdiği alkaloidler ve diğer bileşikler nedeniyle bazı göz hastalıklarına karşı faydalı olabileceği düşünülen bir bitkidir.

Göz iltihaplanması ve kuruluk, en etkili olduğu konulardır.

Kırlangıç otu direkt olarak göze uygulanmaz. Eğer uygulanırsa bulanık görme, kızarıklık gibi durumlar ortaya çıkabilir.

Taze veya kurutulmuş kırlangıç otu yapraklarını demleyebilirsiniz.