Gözlüklerin saplarının üzerindeki rakamlar ne anlama geliyor?

Hüseyin Topuz

Gözlüklerin saplarının üzerinde yer alan rakamlar, gözlüklerin boyut ve tasarım özelliklerini ifade eden önemli bilgilerdir.

Bu rakamlar, gözlüklerin kullanıcının yüzüne en iyi şekilde oturmasını ve konfor sağlamasını garantiler.

Gözlüklerin saplarının üzerindeki rakamlar, gözlüğün ölçülerini ve bazı teknik özelliklerini belirtir.

Bu rakamlar, gözlüğün doğru bir şekilde oturması ve konforlu bir şekilde kullanılabilmesi için önemlidir.

İşte bu rakamların ne anlama geldiği hakkında merak edilenler...

Lens Genişliği

İlk rakam genellikle lens genişliğini ifade eder. Bu ölçü milimetre cinsinden verilir ve lensin yatay genişliğini belirtir.

Köprü Genişliği

İkinci rakam, köprü genişliğidir. Köprü, iki lens arasındaki bağlantı parçasıdır. Bu ölçü de milimetre cinsinden verilir ve burun üzerindeki mesafeyi ifade eder.

Sap Uzunluğu

Üçüncü rakam, gözlük saplarının uzunluğunu belirtir. Sap uzunluğu, sapın menteşeden kulağın arkasına kadar olan kısmının uzunluğudur. Bu ölçü de milimetre cinsinden verilir.

Örneğin, bir gözlüğün sapında "52 18 140" rakamları yazıyorsa, bu şu anlama gelir:

Lens genişliği: 52 mm

Köprü genişliği: 18 mm

Sap uzunluğu: 140 mm

Bu ölçüler, gözlük seçerken doğru boyutu belirlemenize yardımcı olur ve gözlüğün rahat ve güvenli bir şekilde oturmasını sağlar.