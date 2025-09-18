Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

Avrupa müsabakaları nedeniyle ilk 5 haftada sadece 3 maç oynayan Beşiktaş, son olarak Başakşehir'i mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

Beşiktaş ile oynadığı son altı Süper Lig maçının sadece birini kazanan Göztepe, tek galibiyetini geçen sezon deplasmanda aldı.

Öte yandan Göztepe ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş bu seriye son vermek istiyor.

Futbolseverler Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman?

Göztepe - Beşiktaş maçı 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 20:00'de oynanacak.

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.