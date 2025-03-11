Gram biriktirenleri ilgilendiriyor; Kritik tarihlere dikkat...

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Geçen yıl artan jeopolitik riskler ve küresel ekonomide belirsizliklerin devam etmesi güvenli liman varlıklardan olan altına talebi artırdı.

2025 yılında ise ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının atacağı adımların altının seyri üzerinde etkili olması bekleniyor.

2024 yılında 2 bin 790 dolarla tarihi zirvesini gören altının ons fiyatı yılı yüzde 27,2 artışla 14 yıllın en yüksek getirisini kaydederek 2 bin 623 dolar ile tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını gerçekleştirdi.

GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

ABD Merkez Bankası, mart ayı faiz kararı toplantısı için geri sayıma başladı. Küresel piyasalarda büyük yankı uyandıran faiz kararları, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, hükümet politikalarının etkileri konusundaki belirsizliklere işaret ederek, acele etmeye gerek duymadıklarını ve daha fazla netlik beklemek için para politikasının iyi bir konumda olduğunu bildirdi.

Powell, ekonomi güçlü kalmaya devam eder ancak enflasyon hedefe doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlemezse politika kısıtlamasını daha uzun süre devam ettireceklerini bildirdi.