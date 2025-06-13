Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 13 Haziran 2025 Cuma altın fiyatları...

Haber Merkezi
Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
Dünyada yaşanan ekonomik belirsizlikler ve yeni gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük ilgi görmeyi sürdürüyor.
Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.
Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.
Peki, 13 Haziran 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.343 TL
Satış: 4.344 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.870 TL
Satış: 7.027 TL
Yarım altın
Alış: 13.697 TL
Satış: 14.054 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 28.506 TL
Satış: 28.936 TL