Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 13 Haziran 2025 Cuma altın fiyatları...

Haber Merkezi

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

Dünyada yaşanan ekonomik belirsizlikler ve yeni gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük ilgi görmeyi sürdürüyor.

Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden etkilenmektedir.

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, 13 Haziran 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.343 TL

Satış: 4.344 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.870 TL

Satış: 7.027 TL

Yarım altın

Alış: 13.697 TL

Satış: 14.054 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 28.506 TL

Satış: 28.936 TL